Du cinéma dans mon village Bazoches-sur-le-Betz

Du cinéma dans mon village

22 Rue du Midi Bazoches-sur-le-Betz Loiret

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

4

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-13 20:00:00

fin : 2026-03-13

Date(s) :

2026-03-13

Diffusion du film Marsupilami à la salle des fêtes de Bazoches

22 Rue du Midi Bazoches-sur-le-Betz 45210 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 18 12 51 98

English :

Screening of the film Marsupilami at the Bazoches village hall

