Informations pratiques

Bazoches-sur-le-Betz

Du cinéma dans mon village De Gaulle partie 1

22 Rue du Midi Bazoches-sur-le-Betz Loiret

Tarif : 7 – 7 – EUR

7

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11 20:00:00

fin : 2026-09-11

Date(s) :

2026-09-11

Projection du film De Gaulle partie 1

Projection du film De Gaulle partie 1 7 .

22 Rue du Midi Bazoches-sur-le-Betz 45210 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 18 12 51 98 levox@levox.fr

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English :

Screening of the film %ABDe Gaulle Part 1

L’événement Du cinéma dans mon village De Gaulle partie 1 Bazoches-sur-le-Betz a été mis à jour le 2026-08-18 par OT 3CBO