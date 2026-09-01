Du cinéma dans mon village De Gaulle partie 1 Bazoches-sur-le-Betz
vendredi 11 septembre 2026 · Bazoches-sur-le-Betz
Informations pratiques
Bazoches-sur-le-Betz
Du cinéma dans mon village De Gaulle partie 1
22 Rue du Midi Bazoches-sur-le-Betz Loiret
Tarif : 7 – 7 – EUR
7
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 20:00:00
fin : 2026-09-11
Date(s) :
2026-09-11
Projection du film De Gaulle partie 1
Projection du film De Gaulle partie 1 7 .
22 Rue du Midi Bazoches-sur-le-Betz 45210 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 18 12 51 98 levox@levox.fr
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English :
Screening of the film %ABDe Gaulle Part 1
L’événement Du cinéma dans mon village De Gaulle partie 1 Bazoches-sur-le-Betz a été mis à jour le 2026-08-18 par OT 3CBO
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