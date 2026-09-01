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Du cinéma dans mon village De Gaulle partie 1 Bazoches-sur-le-Betz

vendredi 11 septembre 2026 · Bazoches-sur-le-Betz

Du cinéma dans mon village De Gaulle partie 1 Bazoches-sur-le-Betz

Informations pratiques

Début
vendredi 11 septembre 2026
Fin
vendredi 11 septembre 2026
Heure de début
20:00:00
Adresse
22 Rue du Midi
Ville
45210 Bazoches-sur-le-Betz
Département
Loiret
Tarif
7 7 7 Tarif de base plein tarif

Bazoches-sur-le-Betz

Du cinéma dans mon village De Gaulle partie 1

22 Rue du Midi Bazoches-sur-le-Betz Loiret

Tarif : 7 – 7 – EUR
7
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 20:00:00
fin : 2026-09-11

Date(s) :
2026-09-11

Projection du film De Gaulle partie 1
Projection du film De Gaulle partie 1 7  .

22 Rue du Midi Bazoches-sur-le-Betz 45210 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 18 12 51 98  levox@levox.fr

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English :

Screening of the film %ABDe Gaulle Part 1

L’événement Du cinéma dans mon village De Gaulle partie 1 Bazoches-sur-le-Betz a été mis à jour le 2026-08-18 par OT 3CBO

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