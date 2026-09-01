Vide grenier Bazoches-sur-le-Betz
dimanche 27 septembre 2026 · Bazoches-sur-le-Betz
Informations pratiques
Bazoches-sur-le-Betz
Vide grenier
3, rue du Midi Bazoches-sur-le-Betz Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 06:00:00
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-27
Vide grenier organisé par le Comité des fêtes sur le parking de la mairie. Emplacement gratuit CAUTION 10€
Vide grenier organisé par le Comité des fêtes sur le parking de la mairie. Emplacement gratuit CAUTION 10€ .
3, rue du Midi Bazoches-sur-le-Betz 45210 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 96 82 61
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English :
Yard sale organized by the Festival Committee in the town hall parking lot. Free space—10? DEPOSIT
L’événement Vide grenier Bazoches-sur-le-Betz a été mis à jour le 2026-08-13 par OT 3CBO
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