Informations pratiques

Bazoches-sur-le-Betz

Vide grenier

3, rue du Midi Bazoches-sur-le-Betz Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 06:00:00

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-27

Vide grenier organisé par le Comité des fêtes sur le parking de la mairie. Emplacement gratuit CAUTION 10€

Vide grenier organisé par le Comité des fêtes sur le parking de la mairie. Emplacement gratuit CAUTION 10€ .

3, rue du Midi Bazoches-sur-le-Betz 45210 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 96 82 61

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English :

Yard sale organized by the Festival Committee in the town hall parking lot. Free space—10? DEPOSIT

L’événement Vide grenier Bazoches-sur-le-Betz a été mis à jour le 2026-08-13 par OT 3CBO