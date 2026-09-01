Du cinéma dans mon village Les Parfait(s) Arnaques en famille & Les caprices de l’enfant roi Chuelles
jeudi 10 septembre 2026 · Chuelles
Informations pratiques
Chuelles
Du cinéma dans mon village Les Parfait(s) Arnaques en famille & Les caprices de l’enfant roi
10 Rue des Écoles Chuelles Loiret
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
7
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-10 16:30:00
fin : 2026-09-10
Date(s) :
2026-09-10
Diffusion des films à 16h30 Les Parfait(s) arnaques en famille & à 20h Les caprices de l’enfant roi
Diffusion des films à 16h30 Les Parfait(s) arnaques en famille & à 20h Les caprices de l’enfant roi 7 .
10 Rue des Écoles Chuelles 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 18 12 51 98
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English :
Movie Schedule %E0 4:30 p.m.: Les Parfait(s): Family Scams & %E0 8:00 p.m.: The Whims of the Child King
L’événement Du cinéma dans mon village Les Parfait(s) Arnaques en famille & Les caprices de l’enfant roi Chuelles a été mis à jour le 2026-09-01 par OT 3CBO
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