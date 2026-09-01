Informations pratiques

Chuelles

Du cinéma dans mon village Les Parfait(s) Arnaques en famille & Les caprices de l’enfant roi

10 Rue des Écoles Chuelles Loiret

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

7

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-10 16:30:00

fin : 2026-09-10

Date(s) :

2026-09-10

Diffusion des films à 16h30 Les Parfait(s) arnaques en famille & à 20h Les caprices de l’enfant roi

Diffusion des films à 16h30 Les Parfait(s) arnaques en famille & à 20h Les caprices de l’enfant roi 7 .

10 Rue des Écoles Chuelles 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 18 12 51 98

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English :

Movie Schedule %E0 4:30 p.m.: Les Parfait(s): Family Scams & %E0 8:00 p.m.: The Whims of the Child King

L’événement Du cinéma dans mon village Les Parfait(s) Arnaques en famille & Les caprices de l’enfant roi Chuelles a été mis à jour le 2026-09-01 par OT 3CBO