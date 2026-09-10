Informations pratiques

Chuelles

Fête de l’Automne

Chuelles Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 06:00:00

fin : 2026-09-13 18:00:00

Date(s) :

2026-09-13

Dimanche 13 septembre.

Vide-greniers avec emplacement gratuit à partir de 6h00 du matin.

Exposition artisanale et commerciale à partir de 9h00 et Forum des associations.

Dimanche 13 septembre, c’est la fête de l’automne dans le village de Chuelles.

Flâner dans les allées du vide grenier et découvrez les artisans et créateurs locaux à l’Exposition artisanale et commerciale.

Les associations tiendront leur stand pour trouver votre activité de l’année.

Le FCVO vous proposera une démonstration de foot en marchant de 10h30 à11h30.

Vide-greniers avec emplacement gratuit à partir de 6h00 du matin (sans réservation et uniquement réservé aux particuliers).

Restauration et buvette sur place. .

Chuelles 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 94 23 63

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English :

On Sunday, September 13, the Fall Festival will take place in the village of Chuelles.

Yard sale with free booths starting at 6:00 a.m. Craft and commercial fair starting at 9:00 a.m. and Community Organizations Fair.

L’événement Fête de l’Automne Chuelles a été mis à jour le 2026-09-01 par OT 3CBO