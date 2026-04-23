Saint-Hilaire-les-Andrésis

Du cinéma dans mon village Victor comme tout le monde

9 Rue Grande Rue Saint-Hilaire-les-Andrésis Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-06 20:00:00

fin : 2026-05-06

Date(s) :

2026-05-06

Diffusion du film Victor comme tout le monde à 20h00 dans la salle annexe de la mairie.

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9 Rue Grande Rue Saint-Hilaire-les-Andrésis 45320 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 18 12 51 98 levox@levox.fr

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English :

Showing of the film Victor comme tout le monde at 8:00 pm in the annex room of the town hall.

L’événement Du cinéma dans mon village Victor comme tout le monde Saint-Hilaire-les-Andrésis a été mis à jour le 2026-04-23 par OT 3CBO