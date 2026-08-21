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Du côté de Leipzig, Église de Cadolive, Cadolive

dimanche 20 septembre 2026 · Église de Cadolive · Cadolive

Du côté de Leipzig, Église de Cadolive, Cadolive

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Église de Cadolive
Adresse
Montée de l'Église, 13950 Cadolive
Ville
13950 Cadolive
Département
Bouches-du-Rhône

Du côté de Leipzig Dimanche 20 septembre, 17h00 Église de Cadolive Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Un voyage musical et temporel…
Grande ville commerçante, Leipzig vient de découvrir le café. Pour déguster la nouvelle boisson à la mode tout en discutant politique, philosophie et arts, on se rend dans des cafés tel l’établissement de Monsieur Zimmermann. Chaque vendredi après-midi, c’est là qu’entre chocolat, viennoiseries et café, Telemann et Bach présentaient pour la première fois des œuvres qui nous émerveillent encore trois siècles plus tard.
Le temps d’un cpncert, clavecin, flûte, violon et viole de gambe improvisent et concertent avec virtuosité pour vous transporter dans le fameux établissement de Monsieur Zimmermann.

Église de Cadolive Montée de l’Église, 13950 Cadolive Cadolive 13950 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
Un voyage musical et temporel…

©Auxie Boivin

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