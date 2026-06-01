DU CÔTÉ DES PLANTES ACTIVES POUR ADULTES, Palazzo Moroni, Bergamo

DU CÔTÉ DES PLANTES ACTIVES POUR ADULTES Dimanche 7 juin, 11h00, 16h00 Palazzo Moroni Bergamo

Maximum 20 personnes, durée 1h. Plein : 20 € Inscrits FAI : 9 € Réduction (6-18 ans) et étudiants (19-25 ans) : 13 € Personnes handicapées et accompagnateur : 9 € Abonnement Lombardie : 9 € Billet convention (Louvre- Into) : 9 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T11:00:00+02:00 – 2026-06-07T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T16:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00

DU côté des plantes

ACTIVITÉS POUR ADULTES

Visiter un jardin signifie faire un voyage à travers la beauté de la nature, entre fleurs, parfums et géométries inédites. Mais qu’est-ce qu’une plante pourrait raconter, si seulement elle pouvait parler ? Une promenade dans les jardins du palais Moroni pour découvrir un point de vue inédit, celui des plantes.

En collaboration avec le jardin botanique de Bergame et le réseau des jardins botaniques de Lombardie

Palazzo Moroni Via Porta Dipinta 12 Bergamo 24129 Città Alta Bergamo Lombardia +39 0350745270 http://www.palazzomoroni.it [{« type »: « link », « value »: « https://fondoambiente.it/eventi/appuntamento-in-giardino-10849 »}] Un palais du XVIIe siècle qui conserve des intérieurs décorés, meublés et une riche collection d’art, ainsi qu’un jardin à l’italienne et un grand légume qui constituent un parc historique suggestif au cœur de Città Alta.

DU côté des plantes

© Stefano Casiraghi