Du Dandysme et de Jules Barbey d’Aurevilly Musée Jules Barbey d’Aurevilly 66, Rue Bottin Desylles Saint-Sauveur-le-Vicomte
vendredi 31 juillet 2026 · Musée Jules Barbey d'Aurevilly 66, Rue Bottin Desylles · Saint-Sauveur-le-Vicomte
Informations pratiques
Saint-Sauveur-le-Vicomte
Du Dandysme et de Jules Barbey d’Aurevilly
Musée Jules Barbey d’Aurevilly 66, Rue Bottin Desylles Cinéma Le Normandy 1, rue Jules Barbey d’Aurevilly Saint-Sauveur-le-Vicomte Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-31 19:00:00
fin : 2026-08-01 20:30:00
Date(s) :
2026-07-31
Que reste-t-il aujourd’hui du dandysme, que Jules Barbey d’Aurevilly a incarné de son vivant et a contribué à promouvoir dans la publication de son essai Du Dandysme et de George Brummell ? Le Pays d’Art et d’Histoire du Clos du Cotentin et le musée Jules Barbey d’Aurevilly vous invitent à explorer cet héritage à travers de multiples rendez-vous. A cette occasion, l’entrée au musée sera gratuite. .
Musée Jules Barbey d’Aurevilly 66, Rue Bottin Desylles Cinéma Le Normandy 1, rue Jules Barbey d’Aurevilly Saint-Sauveur-le-Vicomte 50390 Manche Normandie +33 2 33 95 01 26 pah.clos.cotentin@lecotentin.fr
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English : Du Dandysme et de Jules Barbey d’Aurevilly
L’événement Du Dandysme et de Jules Barbey d’Aurevilly Saint-Sauveur-le-Vicomte a été mis à jour le 2026-07-25 par OT Cotentin Cherbourg-en-Cotentin
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