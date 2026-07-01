Du Dandysme et de Jules Barbey d’Aurevilly Musée Jules Barbey d’Aurevilly 66, Rue Bottin Desylles Saint-Sauveur-le-Vicomte

Informations pratiques

Saint-Sauveur-le-Vicomte

Du Dandysme et de Jules Barbey d’Aurevilly

Musée Jules Barbey d’Aurevilly 66, Rue Bottin Desylles Cinéma Le Normandy 1, rue Jules Barbey d’Aurevilly Saint-Sauveur-le-Vicomte Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-31 19:00:00

fin : 2026-08-01 20:30:00

Date(s) :

2026-07-31

Que reste-t-il aujourd’hui du dandysme, que Jules Barbey d’Aurevilly a incarné de son vivant et a contribué à promouvoir dans la publication de son essai Du Dandysme et de George Brummell ? Le Pays d’Art et d’Histoire du Clos du Cotentin et le musée Jules Barbey d’Aurevilly vous invitent à explorer cet héritage à travers de multiples rendez-vous. A cette occasion, l’entrée au musée sera gratuite. .

Musée Jules Barbey d’Aurevilly 66, Rue Bottin Desylles Cinéma Le Normandy 1, rue Jules Barbey d’Aurevilly Saint-Sauveur-le-Vicomte 50390 Manche Normandie +33 2 33 95 01 26 pah.clos.cotentin@lecotentin.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Du Dandysme et de Jules Barbey d’Aurevilly

L’événement Du Dandysme et de Jules Barbey d’Aurevilly Saint-Sauveur-le-Vicomte a été mis à jour le 2026-07-25 par OT Cotentin Cherbourg-en-Cotentin