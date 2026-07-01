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AGENDA · Saint-Sauveur-le-Vicomte

Du Dandysme et de Jules Barbey d’Aurevilly Musée Jules Barbey d’Aurevilly 66, Rue Bottin Desylles Saint-Sauveur-le-Vicomte

vendredi 31 juillet 2026 · Musée Jules Barbey d'Aurevilly 66, Rue Bottin Desylles · Saint-Sauveur-le-Vicomte

Du Dandysme et de Jules Barbey d’Aurevilly Musée Jules Barbey d’Aurevilly 66, Rue Bottin Desylles Saint-Sauveur-le-Vicomte

Informations pratiques

Début
vendredi 31 juillet 2026
Fin
samedi 1 août 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Musée Jules Barbey d'Aurevilly 66, Rue Bottin Desylles
Adresse
Cinéma Le Normandy 1, rue Jules Barbey d'Aurevilly
Ville
50390 Saint-Sauveur-le-Vicomte
Département
Manche
Tarif

Saint-Sauveur-le-Vicomte

Du Dandysme et de Jules Barbey d’Aurevilly

Musée Jules Barbey d’Aurevilly 66, Rue Bottin Desylles Cinéma Le Normandy 1, rue Jules Barbey d’Aurevilly Saint-Sauveur-le-Vicomte Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-31 19:00:00
fin : 2026-08-01 20:30:00

Date(s) :
2026-07-31

Que reste-t-il aujourd’hui du dandysme, que Jules Barbey d’Aurevilly a incarné de son vivant et a contribué à promouvoir dans la publication de son essai Du Dandysme et de George Brummell ? Le Pays d’Art et d’Histoire du Clos du Cotentin et le musée Jules Barbey d’Aurevilly vous invitent à explorer cet héritage à travers de multiples rendez-vous. A cette occasion, l’entrée au musée sera gratuite.   .

Musée Jules Barbey d’Aurevilly 66, Rue Bottin Desylles Cinéma Le Normandy 1, rue Jules Barbey d’Aurevilly Saint-Sauveur-le-Vicomte 50390 Manche Normandie +33 2 33 95 01 26  pah.clos.cotentin@lecotentin.fr

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English : Du Dandysme et de Jules Barbey d’Aurevilly

L’événement Du Dandysme et de Jules Barbey d’Aurevilly Saint-Sauveur-le-Vicomte a été mis à jour le 2026-07-25 par OT Cotentin Cherbourg-en-Cotentin

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