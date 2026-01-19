Du grain au pain, du champ au fournil ! La voie des Fourches Champvert
Du grain au pain, du champ au fournil !
La voie des Fourches 5 route de Verneuil Champvert Nièvre
Début : 2026-04-07 16:30:00
fin : 2026-04-21 18:00:00
2026-04-07 2026-04-21 2026-04-28 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-10-27
Plongez au cœur d’un savoir-faire ancestral ! Découvrez la culture du blé, les secrets de la meunerie à meule de pierre et la transformation finale en pain au levain.
Dans le fournil de la ferme le pain est à l’ancienne bio et paysan, pétrit à la main et cuit au four à bois.
Concluez cette expérience par une dégustation authentique de pain extra frais, tout juste sorti du four, encore chaud et délicieusement croustillant… un véritable plaisir pour les papilles !
Du blé, du sel et de l’eau rien à rajouter pour retrouver le gout unique de la petite paysannerie à chaque bouchée.
Visite des champs, des machines, de la meunerie et du fournil.
Prévoir les chaussures adéquates.
Sur réservation
Adulte 4€ Gratuit pour les enfants.
En dehors de ces visites, boutique ouverte tous les mardis de 17h à 19h pour acheter du pain (complet, seigle, noix, épeautre, blé demi-complet, biscuits noisettes (vegan). .
