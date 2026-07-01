Du maraîchage à nos jours, la nature à la Durantière, Place de la Croix Bonneau, Nantes

Informations pratiques

Du maraîchage à nos jours, la nature à la Durantière Samedi 19 septembre, 14h00 Place de la Croix Bonneau Loire-Atlantique

Gratuit, sur inscription, 25 places

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Du maraîchage à nos jours, la nature à la Durantièren, guidé par un habitant petit-fils de maraîcher et une médiatrice spécialisée sur la nature en ville, partez dans une balade à deux voix pour remonter le temps et suivre les traces du passé maraîcher de la Durantière, tout en observant la place qu’occupe la nature dans ce quartier de nos jours : celle qu’on lui laisse et celle qu’elle reprend. Daniel Coquillaud et Olivia Godart (Les Balades d’Olivia) vous donnent donc rendez-vous à 14h15 au pied de la Croix, Place Croix Bonneau à Nantes.

Place de la Croix Bonneau Place de la Croix Bonneau Nantes 44100 Dervallières – Zola Loire-Atlantique Pays de la Loire http://httos://www.croixbonneau.fr [{« type »: « email », « value »: « contact@lesbaladesdolivia.fr »}] A pied, en tram (Ligne 1, station Croix Bonneau), en voiture

Du maraîchage à nos jours, la nature à la Durantièren, guidé par un habitant petit-fils de maraîcher et une médiatrice spécialisée sur la nature en ville, partez dans une balade à deux voix pour le :…

©Association des Habitants du Quartier Croix Bonneau