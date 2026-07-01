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Du maraîchage à nos jours, la nature à la Durantière, Place de la Croix Bonneau, Nantes

samedi 19 septembre 2026 · Place de la Croix Bonneau · Nantes

Du maraîchage à nos jours, la nature à la Durantière, Place de la Croix Bonneau, Nantes

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Place de la Croix Bonneau
Adresse
Place de la Croix Bonneau
Ville
44100 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Gratuit, sur inscription, 25 places

Du maraîchage à nos jours, la nature à la Durantière Samedi 19 septembre, 14h00 Place de la Croix Bonneau Loire-Atlantique

Gratuit, sur inscription, 25 places

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Du maraîchage à nos jours, la nature à la Durantièren, guidé par un habitant petit-fils de maraîcher et une médiatrice spécialisée sur la nature en ville, partez dans une balade à deux voix pour remonter le temps et suivre les traces du passé maraîcher de la Durantière, tout en observant la place qu’occupe la nature dans ce quartier de nos jours : celle qu’on lui laisse et celle qu’elle reprend. Daniel Coquillaud et Olivia Godart (Les Balades d’Olivia) vous donnent donc rendez-vous à 14h15 au pied de la Croix, Place Croix Bonneau à Nantes.

Place de la Croix Bonneau Place de la Croix Bonneau Nantes 44100 Dervallières – Zola Loire-Atlantique Pays de la Loire http://httos://www.croixbonneau.fr [{« type »: « email », « value »: « contact@lesbaladesdolivia.fr »}] A pied, en tram (Ligne 1, station Croix Bonneau), en voiture
Du maraîchage à nos jours, la nature à la Durantièren, guidé par un habitant petit-fils de maraîcher et une médiatrice spécialisée sur la nature en ville, partez dans une balade à deux voix pour le :…

©Association des Habitants du Quartier Croix Bonneau

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