Du monumental au minuscule, Jardin des Sambucs, Saint-André-de-Majencoules

Du monumental au minuscule Samedi 6 juin, 10h30, 18h00 Jardin des Sambucs Gard

Payant. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:30:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T18:00:00+02:00 – 2026-06-06T19:00:00+02:00

Du plus grand au minuscule, observons et regardons le jardin dans lequel nous sommes avec des yeux d’enfant.

Jardin des Sambucs Le Villaret, Saint-André-de-Majencoules, Gard, Occitanie Saint-André-de-Majencoules 30570 Gard Occitanie 0682495919 https://jardinsambucs.com/ Situé dans le parc national des Cévennes, ce jardin vit en bonne entente avec la nature. Les bassins de lotus et les œuvres d’art se complètent dans ce jardin simple. Accès handicapés prévu en partie. de Nîmes, D 999 puis D 986. De Montpellier, D 986, hameau « Le Villaret ». Parking, animaux non admis

Du plus grand au minuscule, observons et regardons le jardin dans lequel nous sommes avec des yeux d’enfant.

©Airis Bruckin