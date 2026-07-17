Du Plateau à la Marne, escapade sur les coteaux de Champigny-sur-Marne, Parc du Plateau, Champigny-sur-Marne

Informations pratiques

Du Plateau à la Marne, escapade sur les coteaux de Champigny-sur-Marne 19 et 20 septembre Parc du Plateau Val-de-Marne

20 places disponibles. Prévoir de bonnes chaussures et de l’eau. Cheminement par sentiers et escaliers non accessibles aux poussettes, vélos, fauteuils …

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:15:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:15:00+02:00

Du Plateau à la Marne, les archivistes vous invitent à découvrir la ville autrement, au travers d’une escapade sur les coteaux, aussi méconnue que surprenante ! Vous cheminerez sur une boucle de 4,5 km, munis d’une tablette permettant la découverte de documents d’archives.

Parc du Plateau Avenue Henri Marie Le Boursicaud, 94500 Champigny-sur-Marne Champigny-sur-Marne 94500 Val-de-Marne Île-de-France 01 89 12 46 15 https://www.champignysurmarne.fr/ https://atpscan.global.hornetsecurity.com/?d=fhOug79Oxy3m3cSDPLiIKwC5rG_05vf3m84uhgwRyjhB0WElPDw81Du-O2UIR8OV&f=vPFVuOVwvUCRCQqtOjKRdcJCs8bIA8wE7rFnZ-XTO_N_GVb6EZTng36At_NdX_N5&i=&k=YAYM&m=sa-aaWn-n4h0VRy1BafQnKcpWS-I4OLNRz-jqXSg3fITFyC3smpu1WA5KOz05RvbGPPc4Oqe37z5VNy_f4737VZ4ontmwwruaFedVuitbhINewSABIWmDlRx0x4lKiPy&n=zyJQKmA1UcGM9mWZo7CDOITxERS9gjPnf_QSghAU3C45XsM0eSxQOQ38tRWCuAR3&r=FiKB7EQQYt1L6o-qIFoVgI6X6RmYAGO3XdzPxqqO-poctNKhf7KuT0Aw6m5NR45N&s=26bc30c0823bda1b5461b70f102062bbd0d382d2eb4f4ff7be83c9becb078bc3&u=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fvilledechampignysurmarne;https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.facebook.com/villedechampignysurmarne/%3Flocale%3Dfr_FR&ved=2ahUKEwizj4aTsbSVAxU3VKQEHbhcOBoQFnoECCoQAQ&usg=AOvVaw1ZZO0OIRDWJUxYufgSqATz [{« type »: « email », « value »: « serv.archives@mairie-champigny94.fr »}] Parking du Parc du Plateau avenue Henri Marie Le Boursicaud

Bus 306 arrêt Sonia Delaunay

Visite commentée

© Archives communales