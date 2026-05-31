LES COULEURS DU SON : Naïssam Jalal « Quest of the Invisible », Théâtre Gérard-Philipe, Champigny-sur-Marne

LES COULEURS DU SON : Naïssam Jalal « Quest of the Invisible » Mardi 6 octobre, 20h00 Théâtre Gérard-Philipe Val-de-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-06T20:00:00+02:00 – 2026-10-06T21:00:00+02:00

Fin : 2026-10-06T20:00:00+02:00 – 2026-10-06T21:00:00+02:00

Ce répertoire est à la croisée des musiques mystiques extra-occidentales et traditionnelles et du jazz modal. Le silence y possède une place centrale, le rythme mène toujours vers la transe dans une forme répétitive et hypnotique, parfois la voix vient prêter main forte aux instruments pour entrer en contact avec l’Invisible, en le nommant. Une création qui oscille entre contemplation et transe, silence et musique. Pour ce projet, Naïssam Jalal a été primée aux Victoires du Jazz 2019 dans la catégorie « Album inclassable ».

L’ensemble LES COULEURS DU SON est conventionné par la DRAC Ile-de-France sur la période 2026-2027-2028

Théâtre Gérard-Philipe 54 boulevard du Château, 94500 Champigny/Marne Champigny-sur-Marne 94500 Val-de-Marne Île-de-France

Dans cette création, Naïssam Jalal réunit le pianiste Leonardo Montana et le contrebassiste Claude Tchamitchian à la recherche de l’Invisible. naissamjalal jazz

Eric Morency