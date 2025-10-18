Du Rock dans les cuves The tension Brasserie Hopale Fumel

Du Rock dans les cuves The tension

Brasserie Hopale 2 avenue de l’Usine Fumel Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

Du Rock dans les cuves accueil le 7 mars THE TENSION (punk garage old school). Les foods trucks vont s’alterner pour varier les plaisirs. Ouverture du bar à 17h et concert à 19h.

Brasserie Hopale 2 avenue de l’Usine Fumel 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 75 04 61

English : Du Rock dans les cuves The tension

Rock in the tanks welcomes THE TENSION (old school garage punk) on March 7th. The food trucks will alternate to vary the pleasures. The bar opens at 5 p.m. and the concert at 7 p.m.

German : Du Rock dans les cuves The tension

Du Rock dans les cuves empfängt am 7. März THE TENSION (Punk Garage old school). Die Foodtrucks werden sich abwechseln, um für Abwechslung zu sorgen. Eröffnung der Bar um 17 Uhr und Konzert um 19 Uhr.

Italiano :

Du Rock dans les cuves accoglie THE TENSION (garage punk vecchia scuola) il 7 marzo. I food truck si alterneranno per offrire qualcosa di diverso da gustare. Il bar apre alle 17.00 e il concerto alle 19.00.

Espanol : Du Rock dans les cuves The tension

Du Rock dans les cuves da la bienvenida a THE TENSION (garage punk de la vieja escuela) el 7 de marzo. Los food trucks se irán alternando para que disfrutes de algo diferente. Apertura del bar a las 17:00 y concierto a las 19:00.

L’événement Du Rock dans les cuves The tension Fumel a été mis à jour le 2025-11-18 par OT Villeneuve Vallée du Lot