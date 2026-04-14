« Du Rozel à Tatihou, quand l’homme de Néandertal occupait le Cotentin » par Dominique Cliquet Dimanche 14 juin, 14h30 Île Tatihou Manche

Conférence gratuite, sur réservation. accès à l’île payant. Limité à 60 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-14T14:30:00+02:00 – 2026-06-14T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-14T14:30:00+02:00 – 2026-06-14T17:00:00+02:00

Par sa morphologie, une presqu’île qui avance dans l’océan, le nord Cotentin évolue au fil des variations climatiques, les périodes glaciaires et interglaciaires. Tantôt continental, durant les épisodes froids, tantôt baigné par la mer, le Cotentin s’individualise par un relief bien marqué mis en place durant le briovérien et l’ère primaire. Ces éléments structurants du relief ont été mis à profit par les Hommes de Néandertal qui ont occupé notre territoire de – 300 000 ans à – 40 000 ans.

C’est cette géographie particulière qui nous livre les vestiges d’occupation de ces populations anciennes, principalement lors des périodes de remontée du niveau de la mer (le fameux réchauffement climatique) et notamment en position de cap, de Portbail à Saint-Vaast-la-Hougue.

Ces témoignages se limitent fréquemment aux vestiges pérennes, le matériel en pierre taillé par les Néandertaliens. Les vestiges organiques et les structures (foyers, amas de débitage, aire de découpe des carcasses animales) ne sont que très rarement préservés du fait des méfaits générés par les variations climatiques : gel / dégel, érosions diverses…

Parmi ces sites particuliers, citons : Le Rozel, Port-Racine, Biéroc et le Fort à Saint-Vaast-la-Hougue. Ils participent à mieux connaître les modes de vie de ces populations disparues.

Après la conférence, un temps d’échange est prévu avec Dominique Cliquet puis vous pourrez, si vous le souhaitez, découvrir le documentaire consacré aux découvertes archéologiques du site du Rozel « Néandertal, dans les pas d’une autre humanité » de David Geoffroy, France 3 Normandie.

Île Tatihou Île Tatihou, 50550 Saint-Vaast-la-Hougue, France Saint-Vaast-la-Hougue 50550 Manche Normandie +33214290330 https://tatihou.manche.fr Découvrez un espace consacré à la bataille de Barfleur- La Hougue (1692) et aux fortifications de l’île, un abri à bateaux traditionnels de plaisance et de pêche, un hangar dédié à la restauration du cordier et un autre dédié à l’histoire de l’île. Les collections du musée concernent les domaines des Beaux-Arts, de l’archéologie terrestre, de l’histoire naturelle du littoral et de l’ethnologie maritime : l’occasion de présenter chaque année des expositions temporaires ! Par souci de protection des milieux naturels, l’accès à l’île est limité à 500 visiteurs par jour. Il faut impérativement réserver ses billets et son passage bateau.

Par sa morphologie, une presqu’île qui avance dans l’océan, le nord Cotentin évolue au fil des variations climatiques, les périodes glaciaires et interglaciaires. Tantôt continental, durant les par à…

©Laurent Juhel-Inrap