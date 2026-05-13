« Du temps que la Marine estoit en sa splendeur : imaginer la ville de Rochefort (1666- 1785) », Musée Hèbre, Rochefort

« Du temps que la Marine estoit en sa splendeur : imaginer la ville de Rochefort (1666- 1785) » Samedi 23 mai, 19h00 Musée Hèbre Charente-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Une exposition proposée par le service du patrimoine du 21 mai au 31 décembre 2026 dans le cadre des festivités autour des 400 ans de la Marine et des 360 ans de la fondation de la ville-arsenal de Rochefort.

Fondé en 1666 par Louis XIV, en milieu naturel aussi sensible qu’hostile, l’arsenal de Rochefort développe aussitôt un ensemble architectural hors normes le long du fleuve. Pour le servir, une ville neuve au plan régulier se dessine un peu plus tard, en arrière-plan. Fruit de compromis entre ingénieurs, architectes et grands serviteurs du roi, elle constitue le premier exemple français de ville arsenal.

S’appuyant sur des documents graphiques exceptionnels provenant des fonds du Service Historique de la Défense (sites de Vincennes et de Rochefort), et sur des outils d’interprétation interactifs, cette exposition vous invite à découvrir l’histoire singulière d’une ville qui semble à tout jamais marquée par le génie des ingénieurs et leur esprit de création.

Prolongez la visite par la découverte de l’exposition proposée par le Service historique de la défense de Rochefort (du 8 avril au 27 septembre) « Du temps que la Marine estoit en sa splendeur : fonder l’arsenal de Rochefort (1666-1785) ».

Musée Hèbre 63 Avenue Charles de Gaulle, 17300 Rochefort, France Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33546829160 https://hebre.ville-rochefort.fr Le musée Hèbre est situé dans un ancien hôtel particulier ayant appartenu à Pierre-André Hèbre de Saint Clément, maire de la Rochefort à la fin du XVIIIe siècle. En 2006, l’architecte Pierre-Louis Faloci a réalisé une rénovation complète du bâtiment pour y installer le Musée d’Art et d’Histoire ainsi que le service du Patrimoine.

Le Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine (CIAP) permet de découvrir l’évolution urbaine de la ville de Rochefort. Il présente un plan en relief de la ville, d’une envergure de près de 5 mètres, réalisé en 1835 par l’ingénieur de la Marine Pierre-Marie Touboulic.

Le musée abrite également une riche collection de peintures, ainsi qu’un espace dédié à la culture kanak contemporaine et à l’art aborigène d’Australie. Cette dernière inclut en particulier une collection exceptionnelle de peintures sur écorce.

Une exposition proposée par le service du patrimoine du 21 mai au 31 décembre 2026 dans le cadre des festivités autour des 400 ans de la Marine et des 360 ans de la fondation de la ville-arsenal de …

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