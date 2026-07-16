Du terrain abandonné au patrimoine vivant, Les jardins japonais de Favières, Favières

Informations pratiques

Du terrain abandonné au patrimoine vivant 19 et 20 septembre Les jardins japonais de Favières Seine-et-Marne

Chaque visite est limitée à vingt personnes pour préserver la tranquillité du lieu, de la faune et du voisinage.• Tarif JEP : 4 € adulte / 2,50 € enfant

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

L’histoire d’une renaissance écologique et paysagère

En 2021, Sandrine Milic choisit de s’installer sur ce terrain marqué par des années d’abandon. Là où subsistaient des excavations, des sols appauvris et les traces d’une ancienne décharge et carrière sauvage, elle imagine des jardins japonais traditionnels conçus selon les principes du sakuteiki, l’art ancestral de la composition des pierres, de l’eau et du végétal.

Sur près de 9 000 m², plusieurs jardins japonais prennent progressivement forme autour de bassins, mares et cascades.

Le retour de la biodiversité était attendu, sa rapidité moins. En quelques années, plusieurs espèces de grenouilles recolonisent les mares. Des tritons apparaissent. Les couleuvres à collier retrouvent des habitats favorables. L’installation de nichoirs favorise la présence des mésanges qui font disparaître les chenilles processionnaires sans recours aux traitements chimiques.

Aujourd’hui, le jardin est entretenu sans désherbant ni insecticide. Près de la moitié de la propriété est conservée dans un état plus naturel et entretenue par écopâturage, offrant à la faune sauvage des espaces de tranquillité rarement accessibles au public.

Cette renaissance écologique et paysagère fait écho au thème des Journées Européennes du Patrimoine 2026 : « Patrimoine en péril : raviver, résister, réimaginer », il ne s’agissait pas seulement de préserver un patrimoine existant, mais bien d’en inventer un nouveau.

Informations pratiques :

• Visites sur réservation uniquement

• Tarif JEP : 4 € adulte / 2,50 € enfant

• Adresse : 10 chemin de la Belle Épine, 77220 Favières

Les jardins japonais de Favières 10 Chem. de la Belle Epine 77220 Favières Favières 77220 Seine-et-Marne Île-de-France +33 (0)6 63 60 42 22 https://jardinsfavieres.fr https://www.instagram.com/jardins_japonais_favieres/ [{« type »: « link », « value »: « https://jardinsfavieres.fr/billetterie/ »}] Les Jardins Japonais de Favières, situés en Seine-et-Marne, sont un espace de 7 000 m² dédié à l’art traditionnel du jardin japonais. Conçus avec soin par Sandrine Milic, spécialiste des jardins japonais, ces jardins offrent un havre de paix où l’harmonie entre la nature et la culture japonaise est au cœur de chaque détail.

En parcourant les allées, vous découvrirez différents espaces thématiques, tels que le jardin de promenade, avec ses étangs bordés de cerisiers et d’érables japonais, ou encore le jardin sec (Karesansui), où les rochers et le gravier ratissé symbolisent l’eau et les montagnes. Le jardin de thé, quant à lui, invite à la méditation et à la tranquillité, dans un cadre naturel où chaque élément a été pensé pour favoriser la sérénité.

Les Jardins Japonais de Favières sont bien plus qu’un simple lieu de promenade. Ils offrent une expérience immersive dans la tradition japonaise, permettant aux visiteurs de s’évader et de se reconnecter à la nature. Vous serez transporté par la beauté et la simplicité de ces jardins, conçus pour offrir un moment de calme et de réflexion. Les places de parking sont très limitées merci de respecter la tranquillité de nos voisins et n’hésitez pas à vous engager dans le chemin de la belle épine et de vous garer si cela est possible à l’intérieur des jardins

Visite libre

©Le jardin de ryu