DUB NICH’ SESSION #5, La Niche, Dommarien
vendredi 20 novembre 2026 · La Niche · Dommarien
Informations pratiques
DUB NICH’ SESSION #5 Vendredi 20 novembre, 22h00 La Niche Haute-Marne
De 6,99€ à 15,99€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-20T22:00:00+01:00 – 2026-11-20T23:59:00+01:00
Fin : 2026-11-20T22:00:00+01:00 – 2026-11-20T23:59:00+01:00
DUB NICH’ SESSION #5
La Dub Nich’ Session est de retour pour une 5ᵉ édition !
Au programme, une soirée placée sous le signe du dub, des basses et des bonnes vibrations avec :
KNIGHTS OF MANDALA
2 OHMS LOAD
BAMBO DUB
Trois univers réunis à La Niche pour une nuit qui promet de faire vibrer les murs… et vos tympans
Vendredi 20 novembre 2026
De 22h à 3h
La Niche
La Niche écluse 13 Dommarien, 52190 Dommarien Dommarien 52190 Haute-Marne Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.laniche.fr/billetterie/ »}]
La Dub Nich’ Session est de retour pour une 5ᵉ édition ! KNIGHTS OF MANDALA 2 OHMS LOAD
À voir aussi à Dommarien (Haute-Marne)
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