DUB NICH’ SESSION #5, La Niche, Dommarien

Informations pratiques

DUB NICH’ SESSION #5 Vendredi 20 novembre, 22h00 La Niche Haute-Marne

De 6,99€ à 15,99€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-20T22:00:00+01:00 – 2026-11-20T23:59:00+01:00

Fin : 2026-11-20T22:00:00+01:00 – 2026-11-20T23:59:00+01:00

DUB NICH’ SESSION #5

La Dub Nich’ Session est de retour pour une 5ᵉ édition !

Au programme, une soirée placée sous le signe du dub, des basses et des bonnes vibrations avec :

KNIGHTS OF MANDALA

2 OHMS LOAD

BAMBO DUB

Trois univers réunis à La Niche pour une nuit qui promet de faire vibrer les murs… et vos tympans

Vendredi 20 novembre 2026

De 22h à 3h

La Niche

La Niche écluse 13 Dommarien, 52190 Dommarien Dommarien 52190 Haute-Marne Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.laniche.fr/billetterie/ »}]

La Dub Nich’ Session est de retour pour une 5ᵉ édition ! KNIGHTS OF MANDALA 2 OHMS LOAD