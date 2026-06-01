Ducasse à Warhem Warhem

Warhem

Ducasse à Warhem

Rue Paul Verschave Warhem Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 13:30:00

fin : 2026-06-29

Date(s) :

2026-06-27

Au programme

Samedi 27 juin

13H30 Salle polyvalente concours de pétanque (réservé aux Warhémois)

18h30 Marche Gourmande de 6.4 km (inscription 5 euros dès 18h15 à l’espace JP Catry)

20h30 Espace Jean Pierre Catry Concert gratuit avec la chanteuse Mylène (Petite restauration, buvette)

Dimanche 28 juin

12h00 Espace Jean Pierre Catry Repas champêtre sur réservation -animations par les Teutres et les Majorettes- (Inscriptions Mairie 03 28 62 01 00, Boucherie Au délices du Reuze 03 28 62 01 30, Coiff’Hair 03 28 62 91 61)

14h15 Concert des VEULEUBUZ’

16h Représentation et initiation à la country par le STEENESSE COUNTRY DANCER

Lundi 29 juin

16h Devant la mairie distribution de tickets gratuits pour les manèges (réservé aux enfants de la commune).

Manèges forains durant toute la ducasse sur la place du village.

Jeux dans cafés

Café au progrès jeu de la grenouille (samedi, dimanche, lundi)

Café à l’Harmonie concours de cartes (lundi soir)

Au programme

Samedi 27 juin

13H30 Salle polyvalente concours de pétanque (réservé aux Warhémois)

18h30 Marche Gourmande de 6.4 km (inscription 5 euros dès 18h15 à l’espace JP Catry)

20h30 Espace Jean Pierre Catry Concert gratuit avec la chanteuse Mylène (Petite restauration, buvette)

Dimanche 28 juin

12h00 Espace Jean Pierre Catry Repas champêtre sur réservation -animations par les Teutres et les Majorettes- (Inscriptions Mairie 03 28 62 01 00, Boucherie Au délices du Reuze 03 28 62 01 30, Coiff’Hair 03 28 62 91 61)

14h15 Concert des VEULEUBUZ’

16h Représentation et initiation à la country par le STEENESSE COUNTRY DANCER

Lundi 29 juin

16h Devant la mairie distribution de tickets gratuits pour les manèges (réservé aux enfants de la commune).

Manèges forains durant toute la ducasse sur la place du village.

Jeux dans cafés

Café au progrès jeu de la grenouille (samedi, dimanche, lundi)

Café à l’Harmonie concours de cartes (lundi soir) .

Rue Paul Verschave Warhem 59380 Nord Hauts-de-France +33 3 28 62 01 00

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English :

On the schedule:

Saturday, June 27

1:30 p.m. Multipurpose Hall: pétanque tournament (open only to residents of Warhem)

6:30 PM 6.4 km Gourmet Walk (registration €5 starting at 6:15 PM at the Espace JP Catry)

8:30 PM Espace Jean Pierre Catry: Free concert featuring singer Mylène (Light refreshments and drinks available)

Sunday, June 28

12:00 PM Espace Jean Pierre Catry: Picnic lunch (reservation required) entertainment by Les Teutres and the Majorettes (Registration: Town Hall 03 28 62 01 00, Au d%E9lices du Reuze Butcher Shop 03 28 62 01 30, Coiff’Hair 03 28 62 91 61)

2:15 PM Concert by the VEULEUBUZ?

4:00 PM Performance and introduction to country dancing by the STEENESSE COUNTRY DANCER

Monday, June 29

4:00 PM In front of City Hall: distribution of free tickets for the rides (reserved for children of the town).

Fairground rides throughout the festival on the village square.

Games in cafés:

Café au Progrès: frog game (Saturday, Sunday, Monday)

Café à l’Harmonie: card game contest (Monday evening)

L’événement Ducasse à Warhem Warhem a été mis à jour le 2026-06-13 par Terre de Flandre Tourisme