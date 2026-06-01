Ducasse à Warhem Warhem
Ducasse à Warhem Warhem samedi 27 juin 2026.
Warhem
Ducasse à Warhem
Rue Paul Verschave Warhem Nord
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 13:30:00
fin : 2026-06-29
Date(s) :
2026-06-27
Au programme
Samedi 27 juin
13H30 Salle polyvalente concours de pétanque (réservé aux Warhémois)
18h30 Marche Gourmande de 6.4 km (inscription 5 euros dès 18h15 à l’espace JP Catry)
20h30 Espace Jean Pierre Catry Concert gratuit avec la chanteuse Mylène (Petite restauration, buvette)
Dimanche 28 juin
12h00 Espace Jean Pierre Catry Repas champêtre sur réservation -animations par les Teutres et les Majorettes- (Inscriptions Mairie 03 28 62 01 00, Boucherie Au délices du Reuze 03 28 62 01 30, Coiff’Hair 03 28 62 91 61)
14h15 Concert des VEULEUBUZ’
16h Représentation et initiation à la country par le STEENESSE COUNTRY DANCER
Lundi 29 juin
16h Devant la mairie distribution de tickets gratuits pour les manèges (réservé aux enfants de la commune).
Manèges forains durant toute la ducasse sur la place du village.
Jeux dans cafés
Café au progrès jeu de la grenouille (samedi, dimanche, lundi)
Café à l’Harmonie concours de cartes (lundi soir)
Au programme
Samedi 27 juin
13H30 Salle polyvalente concours de pétanque (réservé aux Warhémois)
18h30 Marche Gourmande de 6.4 km (inscription 5 euros dès 18h15 à l’espace JP Catry)
20h30 Espace Jean Pierre Catry Concert gratuit avec la chanteuse Mylène (Petite restauration, buvette)
Dimanche 28 juin
12h00 Espace Jean Pierre Catry Repas champêtre sur réservation -animations par les Teutres et les Majorettes- (Inscriptions Mairie 03 28 62 01 00, Boucherie Au délices du Reuze 03 28 62 01 30, Coiff’Hair 03 28 62 91 61)
14h15 Concert des VEULEUBUZ’
16h Représentation et initiation à la country par le STEENESSE COUNTRY DANCER
Lundi 29 juin
16h Devant la mairie distribution de tickets gratuits pour les manèges (réservé aux enfants de la commune).
Manèges forains durant toute la ducasse sur la place du village.
Jeux dans cafés
Café au progrès jeu de la grenouille (samedi, dimanche, lundi)
Café à l’Harmonie concours de cartes (lundi soir) .
Rue Paul Verschave Warhem 59380 Nord Hauts-de-France +33 3 28 62 01 00
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English :
On the schedule:
Saturday, June 27
1:30 p.m. Multipurpose Hall: pétanque tournament (open only to residents of Warhem)
6:30 PM 6.4 km Gourmet Walk (registration €5 starting at 6:15 PM at the Espace JP Catry)
8:30 PM Espace Jean Pierre Catry: Free concert featuring singer Mylène (Light refreshments and drinks available)
Sunday, June 28
12:00 PM Espace Jean Pierre Catry: Picnic lunch (reservation required) entertainment by Les Teutres and the Majorettes (Registration: Town Hall 03 28 62 01 00, Au d%E9lices du Reuze Butcher Shop 03 28 62 01 30, Coiff’Hair 03 28 62 91 61)
2:15 PM Concert by the VEULEUBUZ?
4:00 PM Performance and introduction to country dancing by the STEENESSE COUNTRY DANCER
Monday, June 29
4:00 PM In front of City Hall: distribution of free tickets for the rides (reserved for children of the town).
Fairground rides throughout the festival on the village square.
Games in cafés:
Café au Progrès: frog game (Saturday, Sunday, Monday)
Café à l’Harmonie: card game contest (Monday evening)
L’événement Ducasse à Warhem Warhem a été mis à jour le 2026-06-13 par Terre de Flandre Tourisme