Festival International d’Orgues en Flandre Samuel DOBRAKOWSKI, Perrine DELECOUR & Choeur Ekla Warhem Warhem

Warhem

Festival International d’Orgues en Flandre Samuel DOBRAKOWSKI, Perrine DELECOUR & Choeur Ekla Warhem

Rue de l’Église Warhem Nord

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-08 16:00:00

fin : 2026-11-08

Date(s) :

2026-11-08

Le Choeur Ekla s’est constitué à Lille en septembre 2020 à l’initiative de sa cheffe de chœur Mélodie Delannoy. Samuel Dobrakowski s’est formé dans les classe d’orgue d’Aude Heurtematte au CRR de Lille. Il enseigne au sein de l’école intercommunale de musique de la Communauté de Communes des Hauts de Flandres (CCHF). Perrine Delecour a obtenu le Diplôme de Formation Supérieure en musicologie au CNSM de Paris et le Diplôme d’État de formation musicale, puis elle intègre avec enthousiasme l’équipe du Conservatoire de Lille en 2010. Au programme des œuvres de Meredith Monk, John Rutter, Ola Gjeilo et Eric Whitacre.

Le Choeur Ekla s’est constitué à Lille en septembre 2020 à l’initiative de sa cheffe de chœur Mélodie Delannoy. Samuel Dobrakowski s’est formé dans les classe d’orgue d’Aude Heurtematte au CRR de Lille. Il enseigne au sein de l’école intercommunale de musique de la Communauté de Communes des Hauts de Flandres (CCHF). Perrine Delecour a obtenu le Diplôme de Formation Supérieure en musicologie au CNSM de Paris et le Diplôme d’État de formation musicale, puis elle intègre avec enthousiasme l’équipe du Conservatoire de Lille en 2010. Au programme des œuvres de Meredith Monk, John Rutter, Ola Gjeilo et Eric Whitacre. .

Rue de l’Église Warhem 59380 Nord Hauts-de-France +33 6 70 55 48 04 orguesdeflandre@outlook.fr

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English :

The Ekla Choir was formed in Lille in September 2020 on the initiative of its conductor Mélodie Delannoy. Samuel Dobrakowski trained in Aude Heurtematte?s organ classes at the CRR de Lille. He teaches at the intercommunal music school of the Communauté de Communes des Hauts de Flandres (CCHF). Perrine Delecour obtained the Diplôme de Formation Supérieure in musicology at the CNSM in Paris and the Diplôme d?État in musical training, before enthusiastically joining the Lille Conservatory team in 2010. The program includes works by Meredith Monk, John Rutter, Ola Gjeilo and Eric Whitacre.

L’événement Festival International d’Orgues en Flandre Samuel DOBRAKOWSKI, Perrine DELECOUR & Choeur Ekla Warhem Warhem a été mis à jour le 2026-06-03 par Terre de Flandre Tourisme