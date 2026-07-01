Défi lecture, Médiathèque de Warhem, Warhem

Informations pratiques

Défi lecture Vendredi 2 octobre, 18h00 Médiathèque de Warhem Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T18:00:00+02:00 – 2026-10-02T19:00:00+02:00

Fin : 2026-10-02T18:00:00+02:00 – 2026-10-02T19:00:00+02:00

Tout au long du mois de juin, laissez-vous guider par la sélection de livres proposée par nos bénévoles.

Choisissez-en trois et venez échanger autour de vos lectures lors d’un rendez-vous convivial et riche en découvertes.

Médiathèque de Warhem Espace Jean-Pierre Catry 59380 Warhem Warhem 59380 Nord Hauts-de-France 03 28 62 07 10 https://www.googhttps://mediatheque-warhem.fr parking sur le lieu

Biblis en folie 2026

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