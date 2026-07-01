Causerie en flamand (langue régionale), Médiathèque de Warhem, Warhem

Informations pratiques

Causerie en flamand (langue régionale) Samedi 3 octobre, 14h30 Médiathèque de Warhem Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T14:30:00+02:00 – 2026-10-03T16:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T14:30:00+02:00 – 2026-10-03T16:00:00+02:00

L’association SOS Blootland vous propose un échange en flamand autour d’un café et de petites douceurs : échanges, jeux, chansons.

Médiathèque de Warhem Espace Jean-Pierre Catry 59380 Warhem Warhem 59380 Nord Hauts-de-France 03 28 62 07 10 https://www.googhttps://mediatheque-warhem.fr parking sur le lieu

Biblis en folie 2026

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