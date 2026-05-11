Cambo-les-Bains

DuckRace 64 Course de canard

Bas Cambo Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 12:00:00

fin : 2026-07-05 19:00:00

Date(s) :

2026-07-05

La DuckRace est un évènement ludique et caritatif où 20 000 canards numérotés s’affrontent lors d’une course sur la Nive à Cambo-Les-Bains.

En participant, vous pouvez gagner un voyage de rêve d’une valeur de 4000 euros, et de nombreux autres lots ! L’intégralité des bénéfices est reversé à 6 associations du Pays Basque.

Venez encourager votre canard le Dimanche 5 Juillet 2026, à 16h30! .

Bas Cambo Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 70 25

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : DuckRace 64 Course de canard

L’événement DuckRace 64 Course de canard Cambo-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Cambo les Bains