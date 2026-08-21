D’un monument à l’autre, Villebougis Mairie, Villebougis

Informations pratiques

D’un monument à l’autre Samedi 19 septembre, 14h30 Villebougis Mairie Yonne

Départ de la mairie de Villebougis à 14h 30

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Promenade patrimoniale, bois de Bruneau : « Du polissoir au mémorial des aviateurs ». En fin de parcours, vous pourrez assister à une démonstration de trompes de chasse et un verre de l’amitié vous sera offert.

Villebougis Mairie 1 Route de Saint-Georges, 89150 Villebougis Villebougis 89150 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

Promenade patrimoniale, bois de Bruneau « Du polissoir au mémorial des aviateurs ». Départ de la mairie de villebougis à 14h 30. en fin de parcours, démonstrtaion de trompes de chasse et verre de…

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