Duo Ahoy ! Rion-des-Landes

Duo Ahoy !

232 Rue François Mauriac Rion-des-Landes Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-13

fin : 2026-03-13

Date(s) :

2026-03-13

Poésie et musique

Ahoy ! est un duo de chansons françaises douces et poétiques !

Les landes, l’océan, la peinture sont des thèmes récurrents du Duo Ahoy.

Vous trouverez sur notre chaîne YouTube quelques vidéos de notre duo.

232 Rue François Mauriac Rion-des-Landes 40370 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 57 38 16 mediatheque@riondeslandes.fr

English : Duo Ahoy !

Poetry and music

Ahoy! is a duo of sweet, poetic French songs!

The moors, the ocean and painting are recurring themes for Duo Ahoy.

You’ll find a selection of our videos on our YouTube channel.

