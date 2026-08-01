Informations pratiques

Plouaret

Duo Arrin Flûte et Guitare

Eglise Notre-Dame-de-Bonne-Nouvelle Plouaret Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 18:00:00

fin : 2026-08-20

Date(s) :

2026-08-20

Une heure de douceur dans un monde de bruit, laissez-vous enchanter par le charme.

Flûte traversière, guitare et voix a cappella percutrum barytar, (si si, il va jouer la guitare avec ses pieds!).

Le principe une guitare dont il joue avec le pouce du pied droit totalement inédit. .

Eglise Notre-Dame-de-Bonne-Nouvelle Plouaret 22420 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 05 60 70

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English :

L’événement Duo Arrin Flûte et Guitare Plouaret a été mis à jour le 2026-08-06 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose