Les musicales du dimanche

Chapelle Sainte-Barbe Plouaret Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 17:30:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Idrissa Kouyaté et Jean-Luc Thomas se sont rencontrés en Bretagne en 2025 et ont su créer au fil de leurs concerts un pont entre compositions et improvisations, laissant la part belle aux rythmes mandigues et aux chants de Casamance, ponctués par le souffle de la flûte. Jean-Luc Thomas a travaillé longtemps avec le trio Serendou bâtissant des ponts entre Afrique de l’Ouest et Bretagne. Cette nouvelle collaboration avec Idrissa Kouyaté tisse de nouveaux liens entre les arpèges de la kora et les volutes de la flûte traversière en bois. .

Chapelle Sainte-Barbe Plouaret 22420 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 46 62 02

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Les musicales du dimanche Plouaret a été mis à jour le 2026-01-20 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose