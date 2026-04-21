DUO CORSE FIUMINALE Pézilla-la-Rivière
DUO CORSE FIUMINALE Pézilla-la-Rivière mardi 16 juin 2026.
Pézilla-la-Rivière
DUO CORSE FIUMINALE
Rue de l’Église Pézilla-la-Rivière Pyrénées-Orientales
Tarif : 16 – 16 – 16
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-16 20:30:00
fin : 2026-06-16
Date(s) :
2026-06-16
Fiuminale propose un chant puissant et intime où deux voix s’élèvent, se répondent et s’unissent.
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Rue de l’Église Pézilla-la-Rivière 66370 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 57 15 83
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English :
Fiuminale is a powerful, intimate song in which two voices rise, respond and unite.
L’événement DUO CORSE FIUMINALE Pézilla-la-Rivière a été mis à jour le 2026-04-21 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME