Pézilla-la-Rivière

DUO CORSE FIUMINALE

Rue de l’Église Pézilla-la-Rivière Pyrénées-Orientales

Tarif : 16 – 16 – 16

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-16 20:30:00

fin : 2026-06-16

Date(s) :

2026-06-16

Fiuminale propose un chant puissant et intime où deux voix s’élèvent, se répondent et s’unissent.

.

Rue de l’Église Pézilla-la-Rivière 66370 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 57 15 83

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Fiuminale is a powerful, intimate song in which two voices rise, respond and unite.

L’événement DUO CORSE FIUMINALE Pézilla-la-Rivière a été mis à jour le 2026-04-21 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME