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DUO CORSE FIUMINALE Pézilla-la-Rivière

DUO CORSE FIUMINALE Pézilla-la-Rivière

DUO CORSE FIUMINALE Pézilla-la-Rivière mardi 16 juin 2026.

Adresse : Rue de l'Église

Ville : 66370 Pézilla-la-Rivière

Département : Pyrénées-Orientales

Début : mardi 16 juin 2026

Fin : mardi 16 juin 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif : 16 16 16 Tarif de base plein tarif Plein tarif

Pézilla-la-Rivière

DUO CORSE FIUMINALE

Rue de l’Église Pézilla-la-Rivière Pyrénées-Orientales

Tarif : 16 – 16 – 16

Tarif de base plein tarif
Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-16 20:30:00
fin : 2026-06-16

Date(s) :
2026-06-16

Fiuminale propose un chant puissant et intime où deux voix s’élèvent, se répondent et s’unissent.
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Rue de l’Église Pézilla-la-Rivière 66370 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 57 15 83 

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English :

Fiuminale is a powerful, intimate song in which two voices rise, respond and unite.

L’événement DUO CORSE FIUMINALE Pézilla-la-Rivière a été mis à jour le 2026-04-21 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME