“NITS DE LA CELLERA” NIT DE LA SAINT JOAN Pézilla-la-Rivière mardi 23 juin 2026.

Pézilla-la-Rivière

“NITS DE LA CELLERA” NIT DE LA SAINT JOAN

Rue du Marché de Gros Pézilla-la-Rivière Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-23 19:00:00

fin : 2026-06-23

Date(s) :

2026-06-23

Célébrez la Sant Joan au boulodrome! Le festival des Nits de la Cellera se déroule dans le cœur du village du 19 juin au 19 septembre 2026. Un voyage musical estival à ne pas manquer!

.

Rue du Marché de Gros Pézilla-la-Rivière 66370 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 92 00 10

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Celebrate Sant Joan at the boulodrome! The Nits de la Cellera festival takes place in the heart of the village from June 19 to September 19, 2026. A summer musical journey not to be missed!

L’événement “NITS DE LA CELLERA” NIT DE LA SAINT JOAN Pézilla-la-Rivière a été mis à jour le 2026-06-08 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME