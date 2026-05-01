Duo des Cimes ZZAJ spectacle musical Munster
Duo des Cimes ZZAJ spectacle musical Munster vendredi 22 mai 2026.
Munster
Duo des Cimes ZZAJ spectacle musical
Place de la Tuilerie Munster Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-05-22 20:00:00
fin : 2026-05-22 21:30:00
Date(s) :
2026-05-22
Entre théâtre, musique live et humour déjanté, un spectacle rythmé et plein de surprises qui swingue du blues au funk.
Un spectacle de théâtre musical qui célèbre l’échec à travers un voyage burlesque dans l’histoire du jazz…
Avec trompette, batterie, guitare, chant…et loopings !
Dans un studio de radio désuet et décrépi des années 60, deux animateurs présentent une émission musicale Voyage au pays du… . Ce jour là, c’est le Jazz qui est à l’honneur.
Mais leur patron leur réserve une mauvaise surprise: le public est présent pour le tournage, et décidera de la poursuite de l’émission ou non. Les deux passionnés vont tenter coûte que coûte de sauver cette émission qui est toute leur vie.
De maladresse en courts-circuits ils nous racontent le jazz, du blues au funk, en passant par le be-pop.
Entre théâtre, musique live et humour déjanté, un spectacle rythmé et plein de surprises qui swingue du blues au funk. .
Place de la Tuilerie Munster 68140 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 77 50 32 culture@cc-vallee-munster.fr
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English :
Between theater, live music and wacky humor, a rhythmic show full of surprises that swings from blues to funk.
L’événement Duo des Cimes ZZAJ spectacle musical Munster a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de tourisme de la vallée de Munster
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