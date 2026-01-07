Duo Erzulie Festival Lyrik Bis

Chateau de Kerveatoux Plouarzel Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-15 15:00:00

fin : 2026-03-15 16:00:00

Date(s) :

2026-03-15

Erzulie au château de Kerveatoux concert (violon, alto, contrebasse, voix) organisé par La Ronde Bleue dans le cadre du Festival Lyrik Bis. .

Chateau de Kerveatoux Plouarzel 29810 Finistère Bretagne +33 6 13 05 32 24

English : Duo Erzulie Festival Lyrik Bis

L’événement Duo Erzulie Festival Lyrik Bis Plouarzel a été mis à jour le 2026-01-07 par OT IROISE BRETAGNE