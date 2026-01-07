Duo Erzulie Festival Lyrik Bis Plouarzel
Chateau de Kerveatoux Plouarzel Finistère
Début : 2026-03-15 15:00:00
fin : 2026-03-15 16:00:00
2026-03-15
Erzulie au château de Kerveatoux concert (violon, alto, contrebasse, voix) organisé par La Ronde Bleue dans le cadre du Festival Lyrik Bis. .
Chateau de Kerveatoux Plouarzel 29810 Finistère Bretagne +33 6 13 05 32 24
