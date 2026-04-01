Sallèles-d’Aude

DUO FIUMINALE

13 Place de l’Église Sallèles-d’Aude Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 18:00:00

fin : 2026-04-18 19:30:00

Date(s) :

2026-04-18

La municipalité de Sallèles d’Aude propose un moment magique avec le DUO FIUMINALE et leurs chants corses envoûtants.

Un cadre unique pour découvrir ou redécouvrir la richesse des polyphonies corses, portées par deux artistes passionnés.

Entrée libre, sans réservation.

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13 Place de l’Église Sallèles-d’Aude 11590 Aude Occitanie +33 4 68 46 68 46

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English :

The municipality of Sallèles d’Aude offers a magical moment with the DUO FIUMINALE and their spellbinding Corsican songs.

A unique setting for discovering or rediscovering the richness of Corsican polyphony, performed by two passionate artists.

Free admission, no reservation required.

L’événement DUO FIUMINALE Sallèles-d’Aude a été mis à jour le 2026-04-13 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Côte du Midi