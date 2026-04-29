Duo Hodeau-Baudry Crupies
Duo Hodeau-Baudry Crupies dimanche 6 septembre 2026.
Crupies
Duo Hodeau-Baudry
Chapelle Saint Jean Crupies Drôme
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06 18:00:00
fin : 2026-09-06
Date(s) :
2026-09-06
Bandonéon saxophone pour musiques de Carlos Gardelet Astor Piazzolla
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Chapelle Saint Jean Crupies 26460 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes contact@chapellesaintjean.com
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English :
Bandoneon saxophone for music by Carlos Gardelet Astor Piazzolla
L’événement Duo Hodeau-Baudry Crupies a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux