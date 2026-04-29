Crupies

Duo Hodeau-Baudry

Chapelle Saint Jean Crupies Drôme

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-06 18:00:00

fin : 2026-09-06

Date(s) :

2026-09-06

Bandonéon saxophone pour musiques de Carlos Gardelet Astor Piazzolla

.

Chapelle Saint Jean Crupies 26460 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes contact@chapellesaintjean.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Bandoneon saxophone for music by Carlos Gardelet Astor Piazzolla

L’événement Duo Hodeau-Baudry Crupies a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux