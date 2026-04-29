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Duo Hodeau-Baudry Crupies

Duo Hodeau-Baudry Crupies dimanche 6 septembre 2026.

Adresse : Chapelle Saint Jean

Ville : 26460 Crupies

Département : Drôme

Début : dimanche 6 septembre 2026

Fin : dimanche 6 septembre 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : 6 6 6

Crupies

Duo Hodeau-Baudry

Chapelle Saint Jean Crupies Drôme

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06 18:00:00
fin : 2026-09-06

Date(s) :
2026-09-06

Bandonéon saxophone pour musiques de Carlos Gardelet Astor Piazzolla
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Chapelle Saint Jean Crupies 26460 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes   contact@chapellesaintjean.com

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English :

Bandoneon saxophone for music by Carlos Gardelet Astor Piazzolla

L’événement Duo Hodeau-Baudry Crupies a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux

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