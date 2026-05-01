DUO IARA Thézan-lès-Béziers
DUO IARA Thézan-lès-Béziers samedi 16 mai 2026.
Thézan-lès-Béziers
DUO IARA
place de la Tour Thézan-lès-Béziers Hérault
Tarif : 0 – 0 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16
fin : 2026-05-16
Date(s) :
2026-05-16
Le Duo IARA réunit la violoncelliste Marie Tournemouly et le guitariste Pierre Bernon d’Ambrosio dans un dialogue exigeant et sensible entre deux instruments rarement associés. Leur répertoire, à la croisée du classique et des musiques d’Amérique latine, met en valeur la richesse des timbres et la finesse des arrangements. Tarif 12€ en vente à la médiathèque F;Roques ou le soir même sur place.
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place de la Tour Thézan-lès-Béziers 34490 Hérault Occitanie +33 4 67 32 67 09
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English : DUO IARA
The Duo IARA brings together cellist Marie Tournemouly and guitarist Pierre Bernon d?Ambrosio in a demanding, sensitive dialogue between two rarely-associated instruments. Their repertoire, at the crossroads of classical and Latin American music, highlights the richness of their timbres and the finesse of their arrangements. Price: 12? on sale at the Médiathèque F;Roques or on the evening of the
L’événement DUO IARA Thézan-lès-Béziers a été mis à jour le 2026-04-15 par 34 OT AVANT-MONTS
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