Duo Les Zinzibulantes en concert au Château de Miglos, Château de Miglos, Miglos

Informations pratiques

Duo Les Zinzibulantes en concert au Château de Miglos Dimanche 20 septembre, 18h00 Château de Miglos Ariège

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T18:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:15:00+02:00

Fin : 2026-09-20T18:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:15:00+02:00

Les Zinzibulantes, c’est d’abord la rencontre de deux chanteuses issues du milieu classique, réunies par un même goût pour l’exploration de leur instrument : la voix.

Voix lyrique, jazzy, diphonique ou onomatopéique, elles tissent des mélodies nourries d’inspirations éclectiques et créent des atmosphères fantaisistes et poétiques, où la nature occupe une place de choix. Elles jouent avec les mots et explorent l’infinie palette des sons vocaux. Tour à tour, la voix se fait contrebasse, tambour, sifflement de merle, son pur ou verbe incarné dans la déclamation.

Sur scène, les deux artistes enchaînent mélopées aux accents chamaniques, improvisations libres, polyphonies, compositions, reprises de chansons et textes littéraires.

Laissez-vous porter par le tissage de ces deux voix empreintes de sensibilité.

Château de Miglos RD 156 09400 Miglos Miglos 09400 Ariège Occitanie Le château de Miglos dresse ses imposantes ruines sur un éperon calcaire dominant la vallée du Vicdessos, entre Niaux et Capoulet. Si les vestiges actuels datent principalement du XIVe siècle, une forteresse occupait déjà le site au XIIe siècle.

Au milieu du XIIIe siècle, le seigneur des lieux, Arnaud de Miglos, se distingue comme partisan de la cause cathare, notamment en faisant parvenir des armes aux défenseurs de Montségur alors assiégé. À la fin du Moyen Âge, la terre de Miglos, érigée en baronnie, donne droit d’entrée aux États de Foix.

En 1789, le château, déjà en ruine, est incendié. Classé au titre des Monuments historiques en 1987, il a depuis fait l’objet d’importants travaux de sauvegarde et de cristallisation des vestiges. La réhabilitation du donjon et de la tour nord-ouest, achevée en 2017, a ainsi permis de préserver durablement les ruines de cette imposante forteresse médiévale. Parking puis accès à pied

Les Zinzibulantes c’est d’abord la fusion entre deux chanteuses rencontrées via le milieu classique, qui ont en partage un amour pour l’exploration de leur instrument : la voix.

©Les Zinzibulantes