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Duo Maclet-Hadjiev (violon, violoncelle) : « Tour du monde », Église, Chaumot

samedi 19 septembre 2026 · Église · Chaumot

Duo Maclet-Hadjiev (violon, violoncelle) : « Tour du monde », Église, Chaumot

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Église
Adresse
17 Rue Louise Thénard, 89500 Chaumot, France
Ville
89500 Chaumot
Département
Yonne

Duo Maclet-Hadjiev (violon, violoncelle) : « Tour du monde » Samedi 19 septembre, 14h00 Église Yonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Duo Maclet-Hadjiev (violon, violoncelle) : « Tour du monde »
Dans un programme éclectique et plein de vie, le Duo Maclet-Hadjiev emmène les auditeurs du Brésil à l’Italie en passant par les Etats-Unis et la Bulgarie. Un véritable voyage dans la musique classique et populaire autour du monde.

Église 17 Rue Louise Thénard, 89500 Chaumot, France Chaumot 89500 Yonne Bourgogne-Franche-Comté
Duo Maclet-Hadjiev (violon, violoncelle) : « Tour du monde »

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