Duo Maclet-Hadjiev (violon, violoncelle) : « Tour du monde », Église, Chaumot
samedi 19 septembre 2026 · Église · Chaumot
Informations pratiques
Duo Maclet-Hadjiev (violon, violoncelle) : « Tour du monde » Samedi 19 septembre, 14h00 Église Yonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00
Duo Maclet-Hadjiev (violon, violoncelle) : « Tour du monde »
Dans un programme éclectique et plein de vie, le Duo Maclet-Hadjiev emmène les auditeurs du Brésil à l’Italie en passant par les Etats-Unis et la Bulgarie. Un véritable voyage dans la musique classique et populaire autour du monde.
Église 17 Rue Louise Thénard, 89500 Chaumot, France Chaumot 89500 Yonne Bourgogne-Franche-Comté
Duo Maclet-Hadjiev (violon, violoncelle) : « Tour du monde »
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