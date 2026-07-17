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AGENDA · Montacher-Villegardin

Duo Maclet-Hadjiev (violon, violoncelle) : « Tour du monde », Eglise de Montacher-Villegardin, Montacher-Villegardin

samedi 19 septembre 2026 · Eglise de Montacher-Villegardin · Montacher-Villegardin

Duo Maclet-Hadjiev (violon, violoncelle) : « Tour du monde », Eglise de Montacher-Villegardin, Montacher-Villegardin

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Eglise de Montacher-Villegardin
Adresse
48.17317255013803, 3.0298128437982834
Ville
89150 Montacher-Villegardin
Département
Yonne

Duo Maclet-Hadjiev (violon, violoncelle) : « Tour du monde » Samedi 19 septembre, 18h00 Eglise de Montacher-Villegardin Yonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Duo Maclet-Hadjiev (violon, violoncelle) : « Tour du monde »
Dans un programme éclectique et plein de vie, le Duo Maclet-Hadjiev emmène les auditeurs du Brésil à l’Italie en passant par les Etats-Unis et la Bulgarie. Un véritable voyage dans la musique classique et populaire autour du monde.

Eglise de Montacher-Villegardin 48.17317255013803, 3.0298128437982834 Montacher-Villegardin 89150 Yonne Bourgogne-Franche-Comté
Duo Maclet-Hadjiev (violon, violoncelle) : « Tour du monde »

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