Duo Maclet-Hadjiev (violon, violoncelle) : « Tour du monde », Eglise de Montacher-Villegardin, Montacher-Villegardin

Informations pratiques

Duo Maclet-Hadjiev (violon, violoncelle) : « Tour du monde » Samedi 19 septembre, 18h00 Eglise de Montacher-Villegardin Yonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Duo Maclet-Hadjiev (violon, violoncelle) : « Tour du monde »

Dans un programme éclectique et plein de vie, le Duo Maclet-Hadjiev emmène les auditeurs du Brésil à l’Italie en passant par les Etats-Unis et la Bulgarie. Un véritable voyage dans la musique classique et populaire autour du monde.

Eglise de Montacher-Villegardin 48.17317255013803, 3.0298128437982834 Montacher-Villegardin 89150 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

Duo Maclet-Hadjiev (violon, violoncelle) : « Tour du monde »

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