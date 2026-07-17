Duo Maclet-Hadjiev (violon, violoncelle) : « Tour du monde », Eglise de Saint-Agnan, Saint-Agnan

Informations pratiques

Duo Maclet-Hadjiev (violon, violoncelle) : « Tour du monde » Dimanche 20 septembre, 11h00 Eglise de Saint-Agnan Yonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Duo Maclet-Hadjiev (violon, violoncelle) : « Tour du monde »

Dans un programme éclectique et plein de vie, le Duo Maclet-Hadjiev emmène les auditeurs du Brésil à l’Italie en passant par les Etats-Unis et la Bulgarie. Un véritable voyage dans la musique classique et populaire autour du monde.

Eglise de Saint-Agnan 48.305037549788615, 3.0504611388217806 Saint-Agnan 89340 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

Duo Maclet-Hadjiev (violon, violoncelle) : « Tour du monde »

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