Duo Maclet-Hadjiev (violon, violoncelle) : « Tour du monde », Lavoir de Domats, Domats
samedi 19 septembre 2026 · Lavoir de Domats · Domats
Informations pratiques
Duo Maclet-Hadjiev (violon, violoncelle) : « Tour du monde » Samedi 19 septembre, 16h00 Lavoir de Domats Yonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Duo Maclet-Hadjiev (violon, violoncelle) : « Tour du monde »
Dans un programme éclectique et plein de vie, le Duo Maclet-Hadjiev emmène les auditeurs du Brésil à l’Italie en passant par les Etats-Unis et la Bulgarie. Un véritable voyage dans la musique classique et populaire autour du monde.
Lavoir de Domats 48.11273354378292, 3.0677918276038776 Domats 89150 Yonne Bourgogne-Franche-Comté
Duo Maclet-Hadjiev (violon, violoncelle) : « Tour du monde »
©CCGB