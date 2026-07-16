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Duo Maclet-Hadjiev (violon, violoncelle) : « Tour du monde », Lavoir de Domats, Domats

samedi 19 septembre 2026 · Lavoir de Domats · Domats

Duo Maclet-Hadjiev (violon, violoncelle) : « Tour du monde », Lavoir de Domats, Domats

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Lavoir de Domats
Adresse
48.11273354378292, 3.0677918276038776
Ville
89150 Domats
Département
Yonne

Duo Maclet-Hadjiev (violon, violoncelle) : « Tour du monde » Samedi 19 septembre, 16h00 Lavoir de Domats Yonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Duo Maclet-Hadjiev (violon, violoncelle) : « Tour du monde »
Dans un programme éclectique et plein de vie, le Duo Maclet-Hadjiev emmène les auditeurs du Brésil à l’Italie en passant par les Etats-Unis et la Bulgarie. Un véritable voyage dans la musique classique et populaire autour du monde.

Lavoir de Domats 48.11273354378292, 3.0677918276038776 Domats 89150 Yonne Bourgogne-Franche-Comté
Duo Maclet-Hadjiev (violon, violoncelle) : « Tour du monde »

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