DUO ORGUE ET VIOLON Rue de l’Eglise Quiberon

DUO ORGUE ET VIOLON

Rue de l’Eglise Eglise de Quiberon Quiberon Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20 21:00:00

fin : 2026-07-20

Date(s) :

2026-07-20

Blandine PICCININI a effectué ses études musicales (orgue, harmonisation et analyse musicale) au Conservatoire à Rayonnement Régional de Marseille où elle fut l’élève de la classe d’orgue d’André Rossi puis de celle d’Annick Chevalier Naddeo. Titulaire à 15 ans de l’orgue Cavaillé-Coll de l’église St Charles à Marseille. Est actuellement titulaire de l’orgue de la Croix-Daurade à Toulouse.

Elzbieta ISNARD est née en Pologne et rentre au conservatoire de Kalisz à 7 ans où elle apprend le violon et le piano durant 12 ans. Fait partie de l’orchestre symphonique de la ville de Kalisz puis fait une formation de direction d’orchestre et de chorale et obtient le diplôme d’état de l’académie de musique de Wroclaw en Pologne. En 1996 elle s’installe à Toulouse où elle donne des cours de violon et de piano. Elle crée et dirige l’ensemble instrumental Calissia . .

Rue de l’Eglise Eglise de Quiberon Quiberon 56170 Morbihan Bretagne +33 6 47 80 37 20

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement DUO ORGUE ET VIOLON Quiberon a été mis à jour le 2026-03-12 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon