Duo parent/enfant Fabrique ton mölkky

L'Atelier des Copeaux, Tréméven, Finistère

Début : 2026-04-17 14:00:00

fin : 2026-04-17 16:30:00

2026-04-17

Durant cet atelier de 2 heures 30, vous partagerez un chouette moment pour fabriquer ensemble un jeu de mölkky en bois (les fameuses quilles finlandaises), que les enfants pourront personnaliser selon leurs envie (couleurs, motifs, personnages…).

Les enfants réaliseront eux-même la plupart des étapes et manipulations.

Vous resterez bien sûr à leur côté pour les guider et les encourager.

Atelier suivi d’un goûter

Âge conseillé à partir de 7 ans .

L'Atelier des Copeaux, Tréméven

