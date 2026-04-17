Fête de Loc Yvi Tréméven
Fête de Loc Yvi Tréméven samedi 18 avril 2026.
Tréméven
Fête de Loc Yvi
Loc Yvi Tréméven Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 12:00:00
fin : 2026-04-19
Date(s) :
2026-04-18
Samedi aura lieu la rando-noz gourmande, au départ de la chapelle, de 17h30 à 19h30, avec deux parcours de 6 et 12 km (entrée adultes 12 € et 6 € pour les enfants) et au retour, à partir de 20h, repas avec apéritif galette saucisse, café et gâteau sur réservation.
Dimanche à 10h30, messe du pardon de Sant Diboan, à la chapelle, suivie de la procession jusqu’à la fontaine et à partir de 12h repas crêpes sous un chapiteau. .
Loc Yvi Tréméven 29300 Finistère Bretagne +33 6 84 50 70 14
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English : Fête de Loc Yvi
L’événement Fête de Loc Yvi Tréméven a été mis à jour le 2026-04-13 par OT QUIMPERLE LES RIAS
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