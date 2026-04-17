Tréméven

Fête de Loc Yvi

Loc Yvi Tréméven Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 12:00:00

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-18

Samedi aura lieu la rando-noz gourmande, au départ de la chapelle, de 17h30 à 19h30, avec deux parcours de 6 et 12 km (entrée adultes 12 € et 6 € pour les enfants) et au retour, à partir de 20h, repas avec apéritif galette saucisse, café et gâteau sur réservation.

Dimanche à 10h30, messe du pardon de Sant Diboan, à la chapelle, suivie de la procession jusqu’à la fontaine et à partir de 12h repas crêpes sous un chapiteau. .

Loc Yvi Tréméven 29300 Finistère Bretagne +33 6 84 50 70 14

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English : Fête de Loc Yvi

L’événement Fête de Loc Yvi Tréméven a été mis à jour le 2026-04-13 par OT QUIMPERLE LES RIAS