Duo Penumbra, Piano et chant à l’Abbaye Saint-Vincent à Senlis Senlis dimanche 8 mars 2026.

30 Rue de Meaux Senlis Oise

Début : 2026-03-08 17:00:00

2026-03-08

L’association Orphée Musique à Senlis propose un Duo Penumbra, Piano et chant le Dimanche 8 mars à 17h.

Les artistes seront Anna Demyanchuck et Keren Ades, soprano.

Il sera possible de se garer gratuitement dans l’enceinte du lycée.

Billetterie sur place ou en ligne sur le site Hello Asso. 15 .

30 Rue de Meaux Senlis 60300 Oise Hauts-de-France

