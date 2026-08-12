Duo piano PHAKT Centre Culturel Colombier Rennes
mercredi 16 septembre 2026 · PHAKT Centre Culturel Colombier · Rennes
Informations pratiques
Duo piano PHAKT Centre Culturel Colombier Rennes 16 septembre 2026 – 9 juin 2027, les mercredis Ille-et-Vilaine
Découvrir le piano à 4 mains ou sur deux pianos
**Atelier tout niveau avec Aurélien Massé**
**Mercredi 19h30 – 20h15**
Le piano se découvre aussi à deux.
Encadré par notre intervenant, cet atelier propose une approche originale de l’instrument à travers des œuvres pour quatre mains en simultané ou alternatif, où l’écoute, la coordination et le dialogue musical sont au cœur de la pratique.
30 séances de septembre 2026 à juin 2027
Tout niveau
Tarif de 168 € à 214 € selon quotient familial
Un cours d’essai
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-09-16T19:30:00.000+02:00
Fin : 2027-06-09T20:15:00.000+02:00
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http://www.phakt.fr/?utm_source=gmb https://www.phakt.fr 0299651970 contact@phakt.fr
PHAKT Centre Culturel Colombier 5 place des Colombes 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
0299651970
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