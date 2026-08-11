Informations pratiques

Smarves

Duo Rivaud Lacouchie, bal trad’ limousin

2 Place Abbé Bonnin Smarves Vienne

Tarif : 9 – 9 – 9 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-23 20:30:00

fin : 2027-01-23 00:00:00

Date(s) :

2027-01-23

Venez prendre plaisir à danser dans l’ambiance chaleureuse des bals trads ! Musique Pur Trad avec le fantastique duo formé d’Alexandra Lacouchie aux violons et d’Anne Rivaud aux accordéons diatoniques qui s’est, au fil des années, forgé un son bien à lui, fruit d’une complicité et d’une connivence musicale évidente. 1ère partie Les Takadans’emil Musiques traditionnelles du Poitou.

Organisateur EMIL (Ecole de musique des Vallées du Clain) dans le cadre de l’EMIL Bal. Lieu Espace Rabelais à Smarves. Tout public. Billetterie en ligne ou sur place dès 19h30. Ou à l’accueil de L’Arantelle à La Villedieu du Clain (42 av. des Bosquets du mardi au vendredi). .

2 Place Abbé Bonnin Smarves 86240 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 49 33 23 20

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English : Duo Rivaud Lacouchie, bal trad’ limousin

L’événement Duo Rivaud Lacouchie, bal trad’ limousin Smarves a été mis à jour le 2026-08-11 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne