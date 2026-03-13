Duo Ronan BAUDRY et Guillaume HODEAU

Chapelle Saint Jean Crupies Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-06 18:00:00

fin : 2026-09-06 20:00:00

Date(s) :

2026-09-06

Bandonéon saxophone pour musiques de Carlos Gardel et Astor Piazzolla

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Chapelle Saint Jean Crupies 26460 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes contact@chapellesaintjean.com

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English :

Bandoneon ? saxophone for music by Carlos Gardel and Astor Piazzolla

L’événement Duo Ronan BAUDRY et Guillaume HODEAU Crupies a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux