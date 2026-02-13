DUO SENTENUDO MONLEON-MAGNOAC Monléon-Magnoac

DUO SENTENUDO

MONLEON-MAGNOAC Chapelle des Pénitents Monléon-Magnoac Hautes-Pyrénées

Début : 2026-09-19 18:00:00

fin : 2026-09-19

2026-09-19

Le Duo Sentenudo n’est pas seulement l’alliance unique de deux merveilleux musiciens.

Au-delà de ses interprétations prodigieuses et passionnées, il offre du rêve, nous transporte dans un univers magique: l’âme de la musique est là, l’émotion nous éclabousse, nous submerge, et l’on savoure pleinement ces moments de bonheur si précieux.

Participation libre

Chapelle des Pénitents .

English :

The Sentenudo Duo is not just a unique alliance of two wonderful musicians.

Beyond their prodigious and passionate interpretations, they offer us a dream, transporting us into a magical universe: the soul of the music is there, the emotion splashes over us, submerges us, and we fully savor these precious moments of happiness.

