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Duo Thomas Faure Saint-Goulven Lannion

Duo Thomas Faure Saint-Goulven Lannion dimanche 12 avril 2026.

Lieu : Saint-Goulven

Adresse : Chapelle Saint-Goulven

Ville : 22420 Lannion

Département : Côtes-d'Armor

Début : 2026-04-12T16:00:00

Fin : 2026-04-12T

Heure de début : 16:00:00

Tarif :

Lannion

Duo Thomas Faure

Saint-Goulven Chapelle Saint-Goulven Lannion Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 16:00:00
fin : 2026-04-12

Date(s) :
2026-04-12

Musiques du monde Brésil, Soudan, Moldavie, Irlande, Bretagne…, avec Jean-Luc Thomas à la flûte et Gab Faure au violon.   .

Saint-Goulven Chapelle Saint-Goulven Lannion 22420 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 43 71 83 98 

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English :

L’événement Duo Thomas Faure Lannion a été mis à jour le 2026-04-04 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose

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