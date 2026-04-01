Duo Thomas Faure Saint-Goulven Lannion

Lannion

Duo Thomas Faure

Saint-Goulven Chapelle Saint-Goulven Lannion Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 16:00:00

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

Musiques du monde Brésil, Soudan, Moldavie, Irlande, Bretagne…, avec Jean-Luc Thomas à la flûte et Gab Faure au violon. .

Saint-Goulven Chapelle Saint-Goulven Lannion 22420 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 43 71 83 98

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English :

L’événement Duo Thomas Faure Lannion a été mis à jour le 2026-04-04 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose