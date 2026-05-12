Névez

Duo Violoncelle et Accordéon à la Chapelle Saint-Nicolas Voyage au cœur de la Grande Europe

Chapelle Saitn Nicolas Névez Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 17:00:00

fin : 2026-07-26 18:30:00

Date(s) :

2026-07-26

À l’affiche, un duo singulier formé par Yanis Chambrier, musicien d’orchestres symphoniques au violoncelle, et Éric Blin, compositeur de musique de film, soliste et compositeur invité de l’Orchestre Philharmonique Européen de Paris, à l’accordéon classique. Ensemble, ils proposent un programme riche et accessible, réunissant de grandes œuvres du répertoire européen Vivaldi, Haendel, Borodine, Dvořák et d’autres compositeurs majeurs.

Parrainé par l’association Musiques Originales de la Grande Europe, l’Ensemble Improvisation célèbre cette année 25 ans de carrière.

Reconnu pour ses arrangements originaux et son énergie communicative, l’ensemble s’est imposé comme une formation incontournable du paysage classique.

Entrée libre participation aux frais souhaitée. .

Chapelle Saitn Nicolas Névez 29920 Finistère Bretagne +33 2 43 55 32 30

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English : Duo Violoncelle et Accordéon à la Chapelle Saint-Nicolas Voyage au cœur de la Grande Europe

L’événement Duo Violoncelle et Accordéon à la Chapelle Saint-Nicolas Voyage au cœur de la Grande Europe Névez a été mis à jour le 2026-05-12 par OTC CCA